Strange Brigade: The Thrice Damned DLC Kampagne startet heute

Es ist Zeit für eine weitere spannende Episode von … der Strange Brigade! THE THRICE DAMNED TEIL 1: ISLE OF THE DEAD startet heute auf PS4, Xbox One und PC, der ersten brandneuen Mission der mysteriösen 3-teiligen Kampagne für 1-4 Spieler!



Es gibt heimtückische Entwicklungen in unerforschten Gewässern des Mittelmeers und Gerüchte über Wiedergänger in einem Dschungelparadies! Nur eine Gruppe von Abenteurern kann die kommende Plage aufhalten – die Strange Brigade!

Aber das ist nicht alles, Abenteuerfans! Ein brandneuer Held hat sich den Reihen der Brigade angeschlossen und ist ab heute spielbar! Ja, Tessie Caldwell, der berühmte Rebel of the Skies, ist über das AMERICAN AVIATRIX CHARAKTER EXPANSION PACK erhältlich, das jetzt auch auf PS4, Xbox One und PC erhältlich ist.



Das Set enthält Tessie Caldwell als spielbaren Charakter, das unbändige, aber zerstörerische Colbeck Wildfire SMG, die bleierne, aber tödliche Hyde & Sons Pistole, die eiskalte Glacier Bomb und Tessies explosive Infernal Firestorm Amulett-Power!

Endlich können alle Spieler brandneue Inhalte für Horde-Modus und Score Attack über ein kostenloses Update genießen. Die Tunnel-Karte für die Horde und die Angriffslevel Towering Temple II und Cursed Village II sind jetzt auch komplett kostenlos erhältlich.