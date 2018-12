Journey to the Savage Planet enthüllt

Der Debüt-Titel von Typhoon Studios, dem neuen Entwicklungsstudio der Industrieveteranen Alex Hutchinson, Yassine Riahi und Reid Schneider mit Sitz in Montreal – in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Publisher 505 Games – wurde bei den The Game Awards mit einem aufregenden neuen Trailer vorgestellt:







Journey to the Savage Planet, das 2019 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheint, ist ein aufregendes First-Person-Abenteuerspiel in einer hellen und bunten fremdartigen Welt voller seltsamer und wunderbarer Kreaturen. Als Mitarbeiter von Kindred Aerospace, das stolz darauf ist, dass es das „viertbeste interstellare Explorationsunternehmen“ ist, werden die Spieler auf einen unbekannten Planeten tief in einer fiktiven, weit entfernten Ecke des Universums gebracht. Mit großen Hoffnungen, aber nur wenig Ausrüstung und keinem echten Plan, ist es ihre Aufgabe, die fremde Flora und Fauna zu erforschen, zu katalogisieren und festzustellen, ob dieser Planet für die menschliche Besiedlung geeignet ist.



„Die Kernmerkmale von Typhoon sind starker Ausdruck, viele ineinander verschlungene Systeme, eine Vorliebe für schlechte Witze und eine tiefe und anhaltende Liebe zum gemeinschaftlichen Spiel“, so Alex Hutchinson, Creative Director und Co-Gründer von Typhoon Studios. „Journey to the Savage Planet wird all das enthalten und noch mehr.“



„Dies ist ein leidenschaftliches Projekt für unser Team, von denen viele von größeren Unternehmen wie Ubisoft, Eidos und WB Games kamen, um dieses Indie-Spiel-Abenteuer mit uns zu starten“, so Reid Schneider, Executive Producer und Co-Gründer von Typhoon Studios. „Es war ein wahr gewordener Traum, unser Projekt bei den The Game Awards zu enthüllen“, fügt Yassine Riahi, Technical Director und Co-Founder von Typhoon Studios, hinzu. „Wir waren begeistert von der positiven Resonanz der Zuschauer und freuen uns darauf, ihnen Journey to the Savage Planet im nächsten Jahr in die Hände zu legen!“



Publisher 505 Games schließt sich Partnern wie MAKERS Fund und Epic, den Machern der Unreal Engine, an, um das erste Spiel aus dem unkonventionellen kanadischen Studio zum Leben zu erwecken.