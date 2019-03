Zelda-Fans aufgepasst: The Legend of Zelda – Encyclopedia bald erhältlich

Mit “The Legend of Zelda – Encyclopedia“ erscheint Anfang April das umfangreiche Nachschlagewerk zu einem der erfolgreichsten Videospiele der Welt jetzt endlich auch auf Deutsch.

Die 1986 erstmals veröffentlichte Videospielserie „The Legend of Zelda“ wurde laut Wikipedia bisher über 60 Millionen Mal verkauft. Mit dem neuen Artbook erhalten Fans auf über 300 liebevoll gestalteten Seiten mit mehr als 1.000 Abbildungen alle Details und Hintergründe zu den bisher erschienenen Spielwelten. Alle Charaktere, Bösewichte, Waffen, Tränke, Werkzeuge, Völker, Städte und Welten sind ebenso enthalten wie individuelle Kommentare der jeweiligen Spielentwickler. Die Entwicklung des Klassikers über die vergangenen 30 Jahre wird genauestens dargestellt, von den anfänglichen 128 Kilobyte-Versionen bis heute. Auf über 300 Seiten werden detailliert die einzelnen Bestandteile von „The Legend of Zelda“ erklärt – selbst die verwendeten Sprachen werden erläutert und dem Alphabet zugeordnet.





Im ersten Kapitel der Enzyklopädie werden Zelda, Link und die einzelnen Völker und Bösewichte beschrieben. Teil Zwei enthält eine umfangreiche Datenbank, die alphabetisch von Drachenschuppen über Goronen-Maske bis zum Zora-Saphir erklärt, welche Funktionen die einzelnen Gegenstände im Spiel haben.

Die Dungeons, Feinde und Monster der verschiedenen Teile kommen zum Abschluss des Lexikons ebenfalls nicht zu kurz und werden von A wie Ache, über blutsaugende Fledermäuse aus The Adventure of Link, bis Z für Zoro, kleine schwarze Kugeln aus „A Link to the Past“, erläutert.

Mit „The Legend of Zelda – Encyclopedia“ veröffentlicht TOKYOPOP, Deutschlands zweitgrößter Manga-Verlag, den dritten Teil einer Artbookreihe rund um das bei Fans jeden Alterns beliebte Videospiel. Nach „The Legend of Zelda – Hyrule Historia“ in 2013 und der Veröffentlichung von „The Legend of Zelda – Art & Artifact“s 2017, wird die umfangreiche Buchreihe 2019 mit The Legend of Zelda – Encyclopedia vollendet.