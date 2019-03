Samurai Shodown schnetzelt sich diesen Juni auf PlayStation 4 und Xbox One

Der Reboot des klassischen waffenbasierten Fighting-Games kommt dieses Jahr mit neuen Charakteren und innovativen Features auf diverse Plattformen, inclusive Nintendo Switch

Wer Fighting-Game-Serien wie King of Fighters, Fatal Fury und Art of Fightingmag, darf sich dieses Jahr auf die Rückkehr des Beat-em-ups Samurai Shodown freuen. Der Reboot erscheint im Juni für PlayStation 4 und Xbox One, Ende des Jahres für Nintendo Switch und später auch für PC. Mit Hilfe der Unreal Engine 4 wurde die 2D-Serie mit wunderschöner 3D-Grafik neu aufgelegt, die den Fantasy-Samurai-Mangastil der Originalserie beibehält und gleichzeitig auf den neuesten visuellen Stand bringt.





Das neue Samurai Shodown ist Ende des 18. Jahrhunderts angesiedelt und zeitlich zwischen Samurai Shodown V und dem ersten Teil der Serie einzuordnen. 13 altbekannte Charaktere wie Haômaru, Earthquake und Galford sind wieder dabei und bekommen Gesellschaft von drei brandneuen Kämpfern. Weitere Charaktere sollen nach dem Launch per DLC dazu kommen.

Samurai Shodown wird in-house bei SNK vom gleichen Team entwickelt, das sich auch für King of Fighters XIV verantwortlich zeigte und verfügt über eine große Auswahl an Spielmodi. Story-, Training-, Online-Battle und eine ganze Reihe an Offline-Kampfmodi stehen zu Verfügung, ebenso wie der innovative asynchrone Online-Modus “Dojo”. Für diesen Modus erlernt die KI das Offline-Kampfverhalten des Spielers und erschafft einen CPU Avatar daraus, der als Ghost in die Online-Leaderboards hochgeladen werden kann. Es ist möglich, Ghosts anderer Spieler für 1 vs 1 Kämpfe herunterzuladen, oder sich im Ironman Modus 100 Ghosts nacheinander zu stellen.

Samurai Shodown ist auf der PAX East in Boston vom 28. bis zum 31. April zum ersten Mal für die Öffentlichkeit anspielbar. Dort findet am Samstag, den 30. März von 4:30 bis 5:30 Uhr EDT auch das Panel Samurai Shodown – Resurrecting a Legend statt, das von Giby von Team Spooky moderiert wird und an dem Yasuyuki Oda (Producer), Nobuyuki Kuroki (Game Director) und der Regisseur des ersten Samurai Shodown, Yasushi Adachi, sowie weitere Mitarbeiter von SNK, teilnehmen.