Reef Entertainments Shooter Terminator Resistance sollte eigentlich am 15. November erscheinen. Laut dem neuen Trailer, hat sich das Datum aber nach hinten verschoben.

Demnach wird der Titel erst am 10. Dezember, also knapp einen Monat später, released werden. Was der Grund für die Verschiebung ist, wurde bisher noch nicht mitgeteilt.

In Terminator Resistance schlüpft der Spieler in die Rolle von Jacob River. Als eben dieser stellt man sich dem Kampf gegen zahlreiche aus den Filmen bekannte Gegner, etwa dem T-800 Modell. Für das Spiel haben Reef Entertainment zudem neue Gegner geschaffen, die bisher in keinem der Filme zu sehen waren und ausschließlich in Terminator Resistance enthalten sein werden.

Terminator Resistance erscheint am 10. Dezember für PC, Xbox One und PlayStation 4.