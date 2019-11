Define R6 USB-C von Fractal Design

Wir öffnen heute das erste Türchen unseres Adventskalenders! Am heutigen Tag könnt ihr das hervorragende PC-Gehäuse Define R6 USB-C von Fractal Design gewinnen. Alles was ihr dafür tun müsst, ist euch heute in das Formular unten einzutragen. Der glückliche Gewinner wird dann umgehend nach der Ziehung von uns benachrichtigt!

Define R6 USB-C

Wir durften vor ein paar Monaten das Define R6 USB-C testen. Hier ist unser Testfazit:

„Den guten Ruf des Define R6 können wir nur bestätigen. In unserem Vergleich mit anderen Gehäusen kam das Gehäuse von Fractal Design ausgesprochen gut weg. Weder bei der Verarbeitung, noch beim Einbau zeigte das Gehäuse Schwächen.

Die freie Anordnung und Modularität der unterschiedlichen Elemente des Gehäuses machen das Define R6 zu einem idealen Gehäuse für Menschen, die nicht versuchen mit ausgefallener Optik zu beeindrucken, sondern mehr Wert auf Usability und Funktionalität legen.“

Define R6 USB-C

Hier geht es zum kompletten Testbericht.