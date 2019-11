Weihnachtszeit ist Geschenkezeit! Und wie jedes Jahr gibt es auch in diesem Jahr wieder den Gamers.De-Adventskalender. Unsere Partner haben keine Kosten und Mühen gescheut, um hinter jedem Türchen eine Überraschung für euch bereitzuhalten. Hardware, Software, Spielzeug, dieses Jahr ist alles dabei!

Jedes Türchen wird 24 Stunden geöffnet bleiben, es lohnt sich also, täglich vorbei zu kommen um die Türchen zu öffnen und nebenbei noch die interessantesten News rund um Gaming zu erfahren. Die glücklichen Gewinner werden am folgenden Tag per E-Mail von uns benachrichtigt!

Das Team aus der Gamers.De Redaktion wünscht euch allen viel Glück und eine fröhliche Vorweihnachtszeit!