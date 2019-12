Das heutige 5. Türchen hat sich geöffnet und heute gibt es dank MY.GAMES 33 Codes für das Gold Prize Pack für das Free-to-Play-MMO Skyforge von Allods Team! Ideal als Bonus für Spieler oder als Einstieg in die Welt von Skyforge.

Im Gold Prize Pack enthalten sind:

Vigo Companion

7 Tage Premium

100 000 Credits

10 000 Erfahrungspunkte

Vigo Companion

„In Skyforge begibst du dich auf den Pfad eines unsterblichen Kriegers und steigst zu einem mächtigen Gott auf, indem du deine Welt im Kampf verteidigst und Anhänger um dich scharst.

Deine treuen Anhänger helfen dir, deine Macht zu vergrößern und deinen Aufstieg zum Obergott zu meistern. Die Besten der Besten treten in den Orden der Hüter ein und lenken die Geschicke der Welt.



Inspiriert durch die besten konsolenbasierten Action-Kampfspiele, haben wir den herkömmlichen Zielmechanismus verbessert und den altbekannten point & click-Kampfstil in spektakuläre animierte Action umgewandelt, die jederzeit anregend und unterhaltsam sein wird.

Du wirst den Angriffen des Feindes ausweichen, starke Kampfabfolgen ausführen und deine Feinde mit vernichtenden Finalangriffen niederschmettern!



Mit einer großen Auswahl von Charakterklassen und der Freiheit, zwischen Klassen zu wechseln, werden die Spieler eine Menge Spaß beim Entdecken von Fähigkeiten und Stärken unterschiedlicher Klassen haben!

Man kann alle Klassen gleichzeitig entwickeln, was den Spielern erlaubt, Klassen je nach Laune oder aktueller Spielsituation im Handumdrehen zu wechseln!



Vom ersten Spielmoment an wirst du von einem Strudel aus Ereignissen und Emotionen fortgerissen. Ein kurzer Blick auf das Göttliche Observatorium wird dir klar machen, wie dringend die Sterblichen des Planeten Aelion Hilfe benötigen.

Nur ein wahrer Gott kann Aelion gegen Invasoren, tobende Unsterbliche und zahllose andere Gefahren beschützen. Entscheide dich für eine Aktivität nach deinem Geschmack – PvP, PvE, Gruppen- oder Einzelkampf, offenes Weltspiel, kurze Instanzen oder groß angelegte Eroberungszüge – und beschütze dein Volk!



Jeder kann sich einfach auf den vereinigten Skyforge-Servern einloggen, wo man sich mit seinen Freunden oder sogar der ganzen Gilde zusammentun kann, um Aelion zu beschützen.

Über das in Skyforge integrierte soziale Netzwerk können Spieler miteinander kommunizieren, Neuigkeiten teilen und in Kontakt bleiben, sogar wenn sie sich außerhalb des Spiels befinden!“

Die Codes können dann auf dieser Webseite eingegeben werden. Viel Erfolg!

Alle erforderlichen Felder sind mit einem * markiert. Vorname (erforderlich) * Nachname (erforderlich) * E-Mail (erforderlich) * Ich möchte über weitere Gewinnspiele und Aktionen von Gamers.de per E-Mail informiert werden. Ich möchte täglich an das Adventskalender-Gewinnspiel erinnert werden. Mit dem Absenden deiner Daten, akzeptierst du die allgemeinen Teilnahmebedingungen von Gamers.de. Dieses Feld darf NICHT ausgefüllt werden, wenn du ein Mensch bist. Teilnehmen