Ihr seid leidenschaftliche MMORPG-Spieler? Ihr seid gelangweilt von World of Warcraft und Co.? Ihr habt noch nie Final Fantasy XIV ausprobiert? Dann ist der Gewinn hinter unserem 14. Türchen perfekt für euch!

Wir verlosen 5 mal die Final Fantasy XIV Complete Edition von Square Enix, inklusive der neusten Erweiterung Shadowbringers!

„Ganz Hydaelyn feiert den heldenhaften Krieger des Lichts, der Doma und Ala Mhigo aus dem eisernen Griff der garleischen Besatzer befreit hat. Doch der Bund der Morgenröte, der den Helden stets treu bei seinen Taten unterstützt, befindet sich in einer tiefen Krise: Ein Bundmitglied nach dem anderen fällt in unerklärliche Ohnmacht, gerufen von einer mysteriösen Stimme.

Inzwischen stehen sich die Eorzäische Allianz und das garleische Kaiserreich an einer neuen Front gegenüber. Mitten im Kampf befiehlt die Stimme den Helden in eine andere Welt. Dort erwartet den Krieger des Lichts ein alles vernichtendes Schicksal – doch liegt die Hoffnung diesmal nicht im Licht, sondern in der Dunkelheit?“