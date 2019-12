Der unabhängige Videospielentwickler Nuked Cockroach aus Tunesien hat heute den kostenlosen Action-Shooter Veterans Online über die hauseigene Webseite für den PC veröffentlicht. Eine Steam-Veröffentlichung ist für das erste Quartal 2020 geplant. Veterans Online testet die Fähigkeiten und Reflexe der Spieler in spannenden taktischen 5-gegen-5-Kämpfen mit einer Fülle von Waffen und Fahrzeugen.

„Wir freuen uns sehr, Veterans Online zu starten und die Entwicklung tunesischer Spiele auf das globale Radar zu setzen. Inspiriert von den Actionspielen, mit denen wir aufgewachsen sind, wird Veterans Online diejenigen ansprechen, die nach einer rasanten Lauf- und Gunningerfahrung suchen, bei der es auf Ihr Können und Ihre Reaktionsgeschwindigkeit ankommt.“ Mostafa Dhaouadi, Creative Director von Nuked Cockroach

Veterans Online ist ein Online-Multiplayer-Action-Shooter, der die Spieler an die vorderste Front eines epischen Krieges bringt. Soldaten rennen auf dem Schlachtfeld Amok, um die Gegner mit einer Reihe von Tricks zu überlisten, von einer gut platzierten Mine bis hin zu einem perfekt abgestimmten Granatenwurf, neben vielen anderen Angriffsoptionen, die zur Verfügung stehen.

Veterans Online bietet derzeit zwei Spielmodi, Territory Control und Capture the Flag, mit einer Reihe zusätzlicher Spielmodi und Karten, die bereits in Arbeit sind. Das Teamspiel bietet enorme Vorteile, da sich die Spieler an die Spielstile und strategischen Vor- und Nachteile anpassen können, die jede Waffe und jedes Schlachtfeld bietet. Die Charaktere können mit einer Auswahl an Skins, Verspottungen, Tags und Reittieren vollständig angepasst werden.