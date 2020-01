Der Cyberpunk-Puzzler 7th Sector wird am 5. Februar für PS4, Xbox One und Switch veröffentlicht. 7th Sector wurde vor knapp einem Jahr auf PC via Steam veröffentlicht und hat von den Spielern eine sehr positive Bewertung erhalten.

Das Lösen von Rätseln ist zwar ein zentraler Bestandteil in 7th Sector, allerdings müssen die Spieler auch nach Informationen suchen und diese zusammenfügen, um zu verstehen, was passiert. Insgesamt gibt es vier verschiedene Endungen, die von den im Spiel getroffenen Entscheidungen abhängen.