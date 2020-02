Codemasters hat die neuen Inhalte für ihr Rennspiel GRID bekannt gegeben. Die zweite Season und das Track Day Supercars-Paket werden am 12. Februar auf PlayStation 4, Xbox One, PC via Steam und demnächst bei Google Stadia veröffentlicht.

Neben einer zusätzlichen Erweiterung des Karrieremodus und der Ergänzung um den weltberühmten Red Bull-Ring werden sechs neue Autos in den GRID aufgenommen. Ultimate Edition-Player erhalten den vollständigen Inhalt und es gibt zahlreiche Ergänzungen, die auch für alle Spieler kostenlos sein werden.













Das Angebot an Neuwagen der zweiten Season umfasst eine Auswahl an exotischen, leistungsstarken und wegweisenden Maschinen, die von den berühmtesten Fahrzeugmanufakturen der Welt hergestellt wurden. Ultimate Edition-Spieler erhalten den Ferrari FXX, den Aston Martin Vulcan AMR Pro, den Brabham BT62 und den Pagani Zonda Revolución. Im Karriere- und Mehrspielermodus steht der Pagani Zonda allen Spielern als Leihwagen zur Verfügung. Das Track Day Supercars-Paket enthält zwei weitere Autos, die allen Spielern kostenlos bereitgestellt werden: den Ferrari 599XX Evo und den Ford GT Heritage Edition.

Die zweite Season erweitert den Karrieremodus um weitere 33 Events mit dem Red Bull-Ring und vier Track Day Supercars. Erhältlich beim Kauf der zweiten Staffel oder für Besitzer der GRID Ultimate Edition.