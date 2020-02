SEGA hat bekannt gegeben, daß Sonic at the Olympic Games – Tokyo 2020, das offizielle Handyspiel der Olympischen Spiele, am 7. Mai 2020 auf Android und iOS erscheint. Die Vorregistrierung hat heute begonnen.

Sonic at the Olympic Games – Tokyo 2020™ ist das offizielle Handyspiel der Olympischen Spiele – mit beliebten Charakteren aus der Sonic The Hedgehog-Serie. Es können 15 olympische Spiele-Events genossen werden, einschließlich aller neuen Tokio 2020-Events wie Karate und Klettern! Probieren Sie unbedingt auch die „Extra Events“ mit Gimmicks aus dem Sonic-Universum aus. In den Ranglisten können Spieler, Länder und Regionen gegeneinander um Ruhm und Ehre kämpfen.

Die Belohnungen für die Vorregistrierung sind: