KOEI TECMO Europe und Entwickler Omega Force haben das Action-Spiel Warriors Orochi 4 Ultimate für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One veröffentlicht. Das neue Spiel ist sowohl als eigenständiger Titel als auch als spezielles Upgrade-Pack für die Besitzer des Vorgängers verfügbar.

Die neueste dynamische Crossover-Serie von KOEI TECMO zeigt Charaktere von Dynasty Warriors, Samurai Warriors und den Göttern der Antike, die sich zum Kampf gegen übermächtige Feinde verbünden. All-Star-Charaktere und Fanfavoriten aus früheren KOEI TECMO-Spielen wie Ryu Hayabusa und Joan of Arc sind Teil der Ultimate-Besetzung, die die Zahl der spielbaren Charaktere aus Warriors Orochi 4 auf 170 erhöht.

Darüber hinaus verfügt Warriors Orochi 4 Ultimate über den neuen Infinity-Modus, in dem Spieler in Viererteams an den Prüfungen des Zeus teilnehmen und versuchen, 12 Türme zu räumen. Durch den ABschluss der Prüfungen erhalten die Spieler Erfahrungspunkte, schalten neue Charaktere frei und stärken ihre Waffen im Kampf. Mit jedem Aufstieg auf den Turm kämpfen sie gegen immer härter werdende Gegner.

Ebenfalls neu in Warriors Orochi 4 Ultimate: Die mächtigen heiligen Schätze können jetzt zwischen den Kämpfern ausgetauscht werden. Zusätzliche Nebengeschichten wurden hinzugefügt, um bestimmte Charaktere und ihre Motive im Kampf besser zu beleuchten. Auch gibt es zwei neue Enden – Perseus hält jetzt inne der Schlüssel, um das wahre Ende dieser actiongeladenen Saga freizuschalten.

Als Bonus erhalten Spieler, die Warriors Orochi 4 Ultimate auf einem beliebigen System kaufen, ein kostenlos herunterladbares Ryu Hayabusa-Kostüm.