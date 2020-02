Die PlayStation 4-exklusive “Traumwerkstatt” Dreams vom Entwicklerstudio Media Molecule ist ab sofort verfügbar. Nachdem Nutzer der Early-Access-Phase bereits am 11. Februar Zugriff auf die Vollversion von Dreams erhielten, kann nun jeder das “Traumiversum”, die umfangreichen Werkzeuge und die Story-Kampagne “Arts Traum” erkunden.

Dreams ist ein kreatives Toolset zum Erstellen eigener Inhalte, seien es Spiele, Level, Objekte, Musik oder Animationen, mit nahezu unendlichen künstlerischen Möglichkeiten. Diese können online im “Traumiversum” geteilt und von anderen Spielern erlebt, bewertet, gespielt, bearbeitet und für ihre eigenen Projekte genutzt werden, was die Community und ihre Kreativität in den unmittelbaren Fokus von Dreams rückt.

Mit “Arts Traum” verfügt das Spiel auch über eine Story-Kampagne, die von Media Molecule lediglich mit den im Spiel verfügbaren Werkzeugen entwickelt wurde. In dieser Geschichte geht es um den ehemaligen Jazzmusiker Art, der von seinem Leben, der Vergangenheit und der Gegenwart träumt und erkennt, dass er bei seinen Bandkollegen einiges wiedergutzumachen hat. Die Reise führt ihn durch eine Reihe traumartiger Situationen, in denen die Spieler verschiedenen schillernden Fantasie-Kreaturen begegnen.

Was daneben in Dreams möglich ist, zeigen die vielen Kreationen, die bereits in der Beta- und Early-Access-Phase von der Community entwickelt wurden. Darunter befindet sich zum Beispiel die aus Deutschland stammende und mit dem “Dream of the Year”-Award ausgezeichnete Adventure-Serie “ Pig Detective ” der Nutzer Sebastian ( SdeReu ) und Lotte ( Lotte_Double ).

Dreams gewann auf der gamescom 2019 die Preise “Best of gamescom”, “Most Original Game” und “Best PS4 Game”.