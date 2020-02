Amazon Games hat ein neues Video zum MMO New World veröffentlicht, das im Mai erscheinen soll. Im neuen Video werden verschiedene Widersacher des Kontinents vorgestellt.

Wie im Video zu sehen ist, lauern vielerlei Gefahren und Gegner in der neuen Welt, Ende des 17. Jahrhunderts. Die Insel ansich ist durch ihre Beschaffenheit alles andere als einfach zu meistern. Hinzu kommen noch zahlreiche Gegner, wie etwa Untote oder die „Angry Earth“. Letztere sind quasi die Manifestierung der Natur und wollen die Siedler um jeden Preis aus ihrer Welt vertreiben.

Die Charaktere können, wie in nahezu jedem MMORPG, Nahkampfangriffe, Fernkampfangriffe wie Pfeil und Bogen und magische Angriffe in der Neuen Welt, der Insel Aeternum, nutzen. Es gibt ein Berufesystem, um Ausrüstungsgegenstände herzustellen und anzupassen. Weiterhin wurden „epische Kriege mit anderen Spielern“ in Aussicht gestellt. Es soll große Belagerungsschlachten mit bis zu 100 Spielern geben, in denen man beispielsweise Festungen verteidigen muss.

New World erscheint im Mai 2020 für den PC.