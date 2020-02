Paradox Interactive und Romero Games haben angekündigt, dass die Veröffentlichung ihres kommenden Strategie-Titels Empire of Sin von Frühjahr auf Herbst 2020 verschoben wurde. Als Grund wurde, wie auch bei den zahlreichen anderen Verschiebungen von Titeln in den letzten Wochen, eine längere benötigte Entwicklungszeit angegeben.

Ebba Ljungerud, CEO bei Paradox Interactive und Brenda Romero von Romero Games erklären die Veränderung:

„Wir bei Paradox Interactive haben zusammen mit unseren Partnern bei Romero Games eine ehrgeizige Vision für Empire of Sin. Daher haben wir uns dafür entschieden, dass wir mehr Entwicklungszeit benötigen. Das erlaubt uns, ein Spiel abzuliefern, welches unsere Community verdient und unsere Standards erfüllt.“ Ebba Ljungerud, CEO bei Paradox

Empire of Sin versetzt die Spieler in das Herz Chicagos der Prohibitions-Ära und präsentiert den Glanz und Glamour der rauschenden 20er Jahre durch die Augen des organisierten Verbrechersyndikats. Es liegt an den Spielern, die Fäden zu ziehen, die Gang zu steuern und die Nachbarschaft zu dominieren.

„Die Herausforderung, ein Spiel zu entwickeln, wie noch niemand zuvor, ist genau das – eben ein Spiel zu entwickeln, wie es noch keiner davor entwickelt hat. Es braucht Zeit alles richtig zu machen und es gibt uns einige einzigartige Möglichkeiten. Ich bin dankbar dafür, dass wir nun zusätzliche Zeit haben, dem Spiel den nötigen Feinschliff zu geben. Die Unterstützung und Begeisterung unserer Community für Empire of Sin ist einfach unglaublich. Wir hoffen, dass die Spieler, wenn sie dann in dem Chicago unterwegs sein werden, das wir erschaffen haben, davon überzeugt sein werden, dass sich das Warten gelohnt hat!“ Brenda Romero von Romero Games

Empire of Sin soll für PC, Playstation 4, XBox One und Nintendo Switch erscheinen.