Deep Silver und Nine Dots Studio haben den lange erwarteten ersten DLC „The Soroboreans“ für das Action-Rollenspiel Outward angekündigt, der im Frühjahr 2020 erscheinen wird. Seit dem offiziellen Release des Spiels am 26. März 2019 hat das Spiel enorm an Popularität gewonnen. Spieler haben mit dem neuen DLC einmal mehr die Möglichkeit, in die magische Welt von Aurai einzutauchen.

Die Spieler haben zahlreiche Schlachten geschlagen, sich den Belangen ihrer Lieblingsfraktion verschrieben und sind zahllose Tode gestorben. Jetzt ist es an der Zeit, dass sie sich erneut ihren Rucksack schnappen, dort weitermachen, wo sie aufgehört haben und sich den Herausforderungen des neuen DLCs stellen.

„The Soroboreans“ bietet zahlreiche neue Inhalte und Features, die dem Spiel neuen Schwung geben sollen. Die neuen Inhalte des DLC sollen dafür sorgen, dass Spieler sich über deutlich mehr Gedanken um Hunger, Dehydrierung und andere Gefahren machen müssen.

Verderbnis : Hunger, Durst und Kälte. Nicht gerade angenehme Umstände, die Spielern in Outward aber immer wieder begegnen. Aber als wäre das noch nicht schlimm genug, kann sich der Spielercharakter nun auch noch die Verderbnis einfangen. Je nachdem, wie weit diese vorangeschritten ist, beeinflusst sie den Charakter auf unterschiedliche Weise und führt zum Tod, wenn sie nicht abgeschüttelt wird. Die Welt wurde gerade ein ganzes Stück gruseliger!

: Hunger, Durst und Kälte. Nicht gerade angenehme Umstände, die Spielern in Outward aber immer wieder begegnen. Aber als wäre das noch nicht schlimm genug, kann sich der Spielercharakter nun auch noch die Verderbnis einfangen. Je nachdem, wie weit diese vorangeschritten ist, beeinflusst sie den Charakter auf unterschiedliche Weise und führt zum Tod, wenn sie nicht abgeschüttelt wird. Die Welt wurde gerade ein ganzes Stück gruseliger! Verzauberung : Was ist besser, als die Lieblingswaffe bei sich zu führen? Wie wäre es mit der Lieblingswaffe, die mit einem brandneuen Effekt ausgestattet ist! Waffen und Schmuckstücke können mit dem neuen Verzauberungssystem verändert werden.

: Was ist besser, als die Lieblingswaffe bei sich zu führen? Wie wäre es mit der Lieblingswaffe, die mit einem brandneuen Effekt ausgestattet ist! Waffen und Schmuckstücke können mit dem neuen Verzauberungssystem verändert werden. Neue Fähigkeiten und Statuseffekte: Der DLC „The Soroboreans“ enthält neue Fähigkeiten und Statuseffekte für den Charakter. Sie helfen dabei, die neuen Situationen zu übersetzen, die durch die Verderbnis beeinflusst werden. Darüber hinaus fügen sie dem Spiel ein komplett neues Element hinzu, das den Spielstil komplett ändern kann. Ist es an der Zeit, einen neuen Charakter in die Welt von Outward zu schicken?

Outward ist auf PS4, XBox One und PC verfügbar.