Independant Entwickler Nimble Giant Entertainment hat den Start der Open Beta ihres zeitparadoxen Multiplayer-Shooters Quantum League für den 21. Februar angekündigt. Quantum League ist ein revolutionärer Zeitparadoxon-Shooter: ein kompetitiver Online-FPS, bei dem Spieler innerhalb einer Zeitschleife kämpfen und sich in 1-gegen-1- und 2-gegen-2-Spielen taktisch mit ihrer Vergangenheit und Zukunft auseinandersetzen müssen um zu gewinnen.

Der Schauplatz der Quantum League befindet sich in einem alternativen Universum, in dem Zeitreisen das Gesicht des Profisports, wie wir ihn kennen, verändert haben. Die Quantum League, ein bewaffneter, teambasierter Schießsport, dominiert den Globus. Als Quantensportler treten die Teilnehmer in speziell entwickelten Arenen an, in denen Beweglichkeit, Geschwindigkeit und Geschicklichkeit nicht ausreichen, um an die Spitze zu gelangen. Die Fähigkeit, taktisch mit Ihrem vergangenen und zukünftigen Selbst zu spielen, ist ein Muss.