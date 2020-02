Auf der PAX East gibt Larian Studios am 27. Februar um 21:30 Uhr einen ersten Einblick zu Baldur’s Gate 3. Swen Vincke, Larians Creative Director, wird das Spiel zusammen mit einem Gast live auf der Bühne spielen und mehr zur Story und Mechaniken enthüllen sowie Antworten zu einigen der meistgestellten Fragen geben. Ein Livestream auf YouTube wurde dazu ebenfalls angekündigt. Einen Vorgeschmack gibt es hier:

Baldur’s Gate 3 wurde auf der E3 letzten Jahres angekündigt. Seitdem ist das Larian-Team auf rund 350 Personen gewachsen und hat nach eigenen Angaben “an neuen Technologien und Möglichkeiten” gearbeitet, mit deren Hilfe sie das RPG mit über 100 Stunden Inhalt und der Tiefe, die Fans erwarten, erschaffen können. Es wurden außerdem einige Überraschungen angekündigt, “die sogar Fans von Divinity Original Sin 2 nicht vorhersehen werden”:

Eine große Macht, die dich von innen verzehrt, lastet schwer auf dir.

Wie weit lässt du dich von ihr in die Dunkelheit führen?

Das Schicksal Faerûns liegt in deinen Händen.

Wirst du die Erlösung bringen oder das Land in den Abgrund reißen?