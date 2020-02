Focus Home Interactive und New World Interactive haben einen Veröffentlichungstermin für die Konsolenversion ihres Hardcore-Shooters Insurgency: Sandstorm genannt. Das Spiel wir ab dem 25. August 2020 auf PlayStation 4 und Xbox One verfügbar sein. Insurgency: Sandstorm hat in der PC-Version schon überzeugt und wurde mehrfach für seinen Realismus, die intensiven Close-Combat-Kämpfe sowie sein kooperatives Gameplay gelobt und ausgezeichnet.

„Der Konsolenmarkt sehnt sich schon lange Zeit nach einem modernen Hardcore-Shooter. Es ist ein großer Schritt für unser Unternehmen, die bewährte PC-Formel jetzt auch auf die Konsolen zu übertragen, und wir sind entsprechend davon begeistert, unser Projekt erstmalig auf weiteren Plattformen zu veröffentlichen.“. Keith Warner, Präsident von New World Interactive

Features

Realistische Kämpfe in einem modernen Setting

Kompetitive Multiplayer-Modi verlangen Kooperation

Packende Close-Combat-Kämpfe

Individualisierung des Charakters und der Waffen

Atemberaubende Liebe zum Detail

Grandioses Audiodesign und Voice-Chat für ein immersives Erlebnis

Zurück zur Newsübersicht.