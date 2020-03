Indie-Entwickler Fatshark hat heute einen neuen Gameplay-Trailer für Dreadlands veröffentlicht, das neue postapokalyptische Taktikspiel von Blackfox Studios, das am 10. März via Steam auf dem PC startet.

Dreadlands nimmt die Online-Elemente eines MMOs oder eines Shooters und kombiniert sie mit einem eingängigen, rundenbasierten Gameplay in einer postapokalyptischen Umgebung. Die Spieler befehligen eine Gruppe von Ödlandkriegern und schicken sie in die Welt, um in rundenbasierten Scharmützeln um Ressourcen zu kämpfen.

Baue eine Bande aus einer der deutlich unterschiedlichen Fraktionen auf, die in Dreadlands leben.

Steige im Level auf und schalte neue spektakuläre Taktiken frei

Verwalte die Basis, kaufe Upgrades, suche Artefakte und baue neue, mächtigere Ausrüstung

