Ein Video des neuen Battle Royale Call of Duty: Warzone ist vor der offiziellen Enthüllung vom Streamer Chaos auf YouTube hochgeladen worden. Die neue kostenlose Version von Call of Duty soll am 10. März für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht werden.

Warzone ein Battle Royale-Titel mit einer benutzerdefinierten Karte, die größer sein soll als jedes andere Battle Royale-Spiel. Es unterstützt 150 Spieler, diese Zahl könnte zu einem späteren Zeitpunkt auf 200 Spieler erhöht werden. Einige Bereiche basieren auf Fanfavoriten älterer Call of Duty-Spiele. Das Spiel unterstützt derzeit Solo-, Duo- oder Drei-Mann-Teams.

Zurück zur Newsübersicht.