Nippon Ichi Software hat einen neuen Trailer der Nintendo Switch-Version von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III veröffentlicht. Der Trailer zeigt die Funktionen und die Grafik des Spiels und seiner Charaktere und dient als Einführung in die Serie im Allgemeinen.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III ist bereits für PS4 verfügbar, für den 23. März ist auch eine PC Version angekündigt. Die Switch-Version wird am 19. März in Japan und “irgendwann im Frühling” auch hierzulande erscheinen.

