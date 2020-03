Doom Eternal ist nur noch wenige Wochen entfernt und um die Fans noch mehr für das Spiel zu begeistern, hat Bethesda Softworks einen neuen Trailer veröffentlicht, der sich ganz auf das Anpassen des Doom Slayer konzentriert.

Daß Bethesdas mittlerweile offenbar der Wahnsinn gepackt hat zeigt sich alleine in dem neuen Einhorn -Outfit. Jap, Einhorn. Doom Eternal scheint in jeder Hinsicht ein Upgrade zu sein, einschließlich der Option, Spielern die Möglichkeit zu geben, ihren Slayern in eine Vielzahl von Kostümen zu stecken.

“Erobere die Armeen der Hölle mit Stil! Schalte verschiedene Skins, Animationen und Posen frei, indem du DOOM Eternal spielst. Personalisiere deinen DOOM Slayer für den Fotomodus und die Einzelspieler-Kampagne. Dann töte mit deinen Freunden in BATTLEMODE, wo du deinen DOOM Slayer und spielbare Dämonen personalisieren kannst. “ Bethesda Softworks

Zurück zur Newsübersicht.