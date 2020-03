Blood of Steel ist ein kostenloses PvP MOBA, das diesen Frühling auf Steam erscheint. Zwei Jahre nach dem erfolgreichen Start in China mit über 100.000 DAU-Spielern auf dem chinesischen Server und über 20 Millionen Downloads bringt Evolution Studio, das Entwicklungsstudio von YC Games, das Spiel nun auf westliche Märkte. In kurzen Abständen werden damit nun nach und nach die neuen, spielbaren Charaktere vorgestellt. Den Anfang machen Harald Sigurdsson und König Arthus.

Harald kämpft mit seiner Axt und seinem Schild und hat die besonderen Fähigkeiten: ‘Bloodthirsty Instinct’, ‘Rage Warfare’ und ‘Wind of Recovery’. “Bloodthirsty Instinct” stellt die Gesundheit aller Soldaten wieder her. “Rage Warfare” erhöht den Angriff, Angriffsgeschwindigkeit und Bewegungsgeschwindigkeit der Soldaten auf Kosten eines anhaltenden Blutungsschadens erheblich. „Wind of Recovery“ stellt seine Gesundheit außerhalb des Kampfes wieder her.

Arthus kämpft mit dem Schwert und dem Schild eines Königs und hat die besonderen Fähigkeiten: ‘Knight’s Will’, ‘Master Riding’ und ‘Spare Horse’. Bei Verwendung von “Knight’s Will” steigt Arthurs gesamte Armee ab, um den Feind zu Fuß zu bekämpfen, wobei Angriff und Verteidigung 45 Sekunden lang verstärkt werden. “Master Riding” verursacht bei Aktivierung in der Nähe befindliche Gegner Schockschaden. “Spare Horse” ruft 6 Schlachtrösser in den Kampf.

“In Blood of Steel befehligen Sie die Armee eines legendären Kommandanten aus der Weltgeschichte, um Städte zu erobern und Ihr Territorium gegen andere Spieler online zu erweitern, um letztendlich die Welt zu regieren. Während des gesamten Mittelalters wählen die Spieler aus mehreren authentischen Schlachtfeldern, während sie an Legionskämpfen mit 5 gegen 5, 7 gegen 7 oder 10 gegen 10 Legionen teilnehmen, wobei jeder einzelne Spieler bis zu 40 KI-Soldaten führen darf . Die geschickte Nutzung des Geländes, die Verwaltung verschiedener Truppentypen und die Anpassung an dynamische Wettersysteme mit Variablen wie Regen und Schnee sind die Schlüssel zum Sieg.”

Zurück zur Newsübersicht.