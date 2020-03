Codemasters hat die Game of the Year-Edition von DiRT Rally 2.0 für den 27. März für PlayStation 4, Xbox One und PC angekündigt. Die neue Version umfasst das Hauptspiel, Season 1-4 mit einer großen Auswahl an Rennstrecken, Fahrzeugen und Lackierungen, sowie brandneue Bonusinhalte, die Colin McRaes Karriere und Erfolge feiern. Bei den BAFTA Games Awards 2020 wurde DiRT Rally 2.0 als bestes britisches Spiel nominiert.

“Die GOTY-Edition ist das ultimative Rennpaket, mit dem Besten aus Rally und Rallycross, inklusive 81 Fahrzeugen und 26 Gebieten. Neue Spieler erwartet das authentischste Rallyspiel, kombiniert mit fesselnder und berauschender Action der offiziellen FIA World Rallycross Championship, einem traditionellen Rennen mit sechs Autos auf einem Rundkurs. Besitzer der Standardversion können die neuen Colin McRae-Inhalte einzeln als individuelles Paket digital erwerben.”

Das „FLAT OUT“-Paket beinhaltet die neuen schottische Gebiete Perth und Kinross, mit 12 Routen, dem SUBARU Impreza S4 Rally und dem SUBARU Legacy RS sowie 40 Szenarien aus Colin McRaes legendärer Karriere von 1984 bis 2006. Die fahrerischen Fähigkeiten der Rallyfans werden dabei mit Zeitstrafen, beschädigter Ausrüstung und mechanischen Aussetzern auf die Probe gestellt. Insgesamt stehen hierfür neun Fahrzeuge aus Colin McRaes Karriere zur Verfügung, inklusive legendärer Autos aus früheren Colin McRae Rally- und DiRT-Spielen.