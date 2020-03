Capcom hat die Demo zu Resident Evil 3 bestätigt. Diese wird ab dem 19. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam spielbar sein wird. Als besondere Belohnung wurde auch noch ein neuer Trailer angekündigt, der nach dem erfolgreichem Abschluss der Demo zu sehen sein wird.

Ab dem 27. März 2020 lädt die Open Beta zu Resident Evil Resistance alle Interessierten ein, den 4-Gegen-1-Multiplayer zu testen. Spielende können in die Rolle von Mastermind Daniel Fabron schlüpfen und die Überlebenden daran hindern zu entkommen oder als Teil der Gruppe der Überlebenden zusammenarbeiten, um dem Bösewicht zu entkommen.

“Resident Evil 3 spielt in Raccoon City und begleitet die Videospielikone Jill Valentine auf ihrer spektakulären Flucht vor Nemesis – einer gigantischen, humanoiden Biowaffe, die für ihre Brutalität und hochentwickelte Intelligenz berüchtigt ist. Bewaffnet mit einem Arsenal schlagkräftiger Waffen und in einen schwarzen Mantel gekleidet, der seine Mutationen verhüllt, lässt sich Nemesis durch nichts und niemanden aufhalten, der versucht, sich ihm in den Weg stellt.



Jill’s aufreibende Flucht findet in den dramatischen Stunden rund um die Ereignisse von Resident Evil 2 statt. Intensive Kämpfe und knifflige Rätsel prägen das Herzschlagfinale um den Niedergang von Raccoon City. Die Schauplätze des Originalspiels und neue Inhalte werden dank der RE Engine, die schon in Spielen wie Resident Evil™ 7 biohazard, Resident Evil™ 2 und Devil May Cry™ 5 für hochaufgelöste Grafiken und modernisiertes Gameplay sorgte, beeindruckender realisiert als je zuvor.”