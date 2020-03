Der französische Entwickler und Publisher Goblinz Studio haben, nach dem beliebten kostenlosen Prolog, ihre Roguelite Dungeon Management Sim Legend of Keepers für Steam Early Access veröffentlicht.

“Legend of Keepers ist ein strategischer Dungeon Manager in dem du die Rolle der Bösewichte übernimmst! Als Chef des Dungeons Defending Department musst du die Schätze deiner Firma ständig gegen nervige Helden verteidigen.



Für Twitch Streams im Early Access wird es spezielle Features geben, mit denen sie ihre Zuschauer auf verschiedenen Wegen in das Geschehen mit einbinden können. Zuschauer können zum Beispiel über den Schwierigkeitsgrad für den nächsten Dungeon abstimmen, oder ihrem Streamer mit Zaubersprüchen helfen. Es ist für die Community auch möglich, das Spiel mit Zaubersprüchen zu erschweren oder sogar als feindliche NPCs im Spiel aufzutauchen.“

Features: