TeamKill Media hat in einem ersten Trailer den Horro-Shooter Quantum Error angekündigt. Erscheinen soll der Titel für Playstation 4 und ebenfalls für Playstation 5.

Bisher hält die offizielle Seite noch keine Infos über den Shooter bereit. Lediglich der Satz “QUANTUM ERROR is a cosmic-horror first-person shooter currently in development by TeamKill Media for the PS5 and PS4” prangt unter dem Video. Nähere Infos, wie etwa der Release, sind noch nicht bekannt. Ob die PS4-Version noch vor Release der PS5 erfolgt, bleibt abzuwarten.

Wenngleich auch noch keine Details vorliegen, so weckt der düstere Trailer unsere Neugier und macht Lust auf mehr. Sobald neue Details und Infos zum Shooter bekannt werden, lassen wir es euch wissen!