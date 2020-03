Um auf die Fans auf den bevorstehenden Release von Persona 5 Royal einzustimmen, hat ATLUS einen Accolades-Trailer veröffentlicht. Das lange erwartete Spiel erscheint am 31. März exklusiv für PlayStation 4.

“Ziehen Sie die Maske von Joker an und schließen Sie sich den Phantomdieben an. Befreien Sie sich von den Ketten der modernen Gesellschaft und inszenieren Sie große Überfälle, um die Gedanken der Korrupten zu infiltrieren und sie dazu zu bringen, ihre Verhaltensweisen zu ändern! Erkunden Sie Tokio, schalten Sie neue Personas frei, passen Sie Ihre persönliche Diebeshöhle an, entdecken Sie einen nie zuvor gesehenen Handlungsbogen, Zwischensequenzen, alternative Endungen und vieles mehr!

Persona 5 Royal ist eine neue Herausforderung, um Konventionen zu trotzen, die innere Kraft zu entdecken und für Gerechtigkeit zu kämpfen.”