Die Coronakrise ist allgegenwärtig und schränkt die Menschen immer mehr ein. Der Games-Publisher und -Entwickler Paradox versucht auf seine Weise etwas zu helfen und hat eine Spendenaktion auf Steam ins Leben gerufen. Im Zuge dessen werden sämtliche Verkaufserlöse verschiedener Spiele an die World Health Organization und United Nations Foundation gespendet. Diese Aktion wurde am 31. März gestartet und endet am Freitag, 3. April, 19 Uhr. Interessierte Spieler haben also noch knapp zwei Tage Zeit, um sich zu beteiligen und ein paar Schnäppchen zu machen.

Die Aktion umfasst folgende Spiele: