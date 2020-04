Team17 und Entwickler Aggro Crab Games haben angekündigt, dass der kommende satirische Dungeon-Crawler Going Under im dritten Quartal 2020 auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht wird.

Going Under spielt in der farbenfrohen und dennoch dystopischen Unternehmenswelt des Technologieriesen Cubicle und seiner disruptiven Getränkemarke Fizzle. Die Spieler übernehmen die Rolle der Marketing-Praktikantin Jackie Fiasco. In Hack’n’Slay-Manier kämpft diese sich durch die monströsen Mitarbeiter und CEOs von verfluchten Technologie-Start Ups in einer Reihe von prozedural generierten Dungeons kämpft.

Features:

Die Zukunft ist verrückt: Kämpfe dich durch die prozedural erzeugten Überreste gescheiterter und verfluchter Tech-Start-ups in der dystopischen Stadt Neo Cascadia

Flexibles Kämpfen: Topfpflanzen, riesige Stifte, Laptops und Kissen werden für Jackie zu Waffen, wenn sie sich den Monstern stellt, die von den ehemaligen Mitarbeitern der Start-ups erschaffen wurden

Freischaltbare Fähigkeiten: Kombinieren Sie im Café des Unternehmens gekaufte Fähigkeiten, um eine Auswahl an Monster-Synergien zu erhalten!

Bunte Mitarbeiter: Erledigen Sie Aufgaben für Ihre Kollegen, um sie als Mentoren freizuschalten und Zugang zu ihren leistungsstarken, sich ändernden Fähigkeiten zu erhalten

Schreckliche Bosse: Überwinde die CEOs der Dungeons basierend auf Dating-Sites, Rekrutierern für Gig Economy und Kryptowährung, um das Endergebnis deines Arbeitgebers zu verbessern.

