Das erfolgreiche Strategie- und Erkundungsspiel Kingdom Two Crowns wird am 28. April für iOS und Android veröffentlicht. Das Spiel baut auf der Mikrostrategie und den Erkundungsgrundlagen von Kingdom: New Lands auf, das im App Store und bei Google Play ausgezeichnete Bewertungen verzeichnet. Es kann ab sofort im App Store vorbestellt und bei Google Play vorregistriert werden.

Mit den maßgeschneiderten Touch-Steuerelementen können Spieler ganz einfach neue Einheiten rekrutieren, fortschrittliche Technologien entwickeln und geheime Gebiete der Welt entdecken. Mit einer atmosphärischen Pixelkunst-Ästhetik und einem Ambient-Soundtrack bietet das Spiel eine entspannende und dennoch herausfordernde Erfahrung für die bevorstehende Aufgabe, ein Reich zu schaffen, das die Zeiten überdauern kann.

Kingdom Two Crowns wird auf Mobilgeräten mit lokalem Koop gestartet. Online-Koop ist für ein zukünftiges Update geplant.