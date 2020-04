Die Ausgangssperren zur Eindämmung der Corona Epidemie führen bei vielen Menschen zu Langeweile und Bewegungsmangel. Ubisoft kündigte nun eine Reihe von Initiativen für Just Dance 2020 an, die Spieler helfen sollen, zu Hause aktiv zu bleiben. Ganz gleich ob mit oder ohne Spielekonsole werden Möglichkeiten angeboten, Tanzmoves auszuführen.

Besitzer des Spiels erhalten einen Freimonat von Just Dance Unlimited, wodurch auf über 500 zusätzliche Songs zugegriffen werden kann. Spieler, die das Spiel nicht besitzen, können die offizielle Youtube-Seite von Just Dance besuchen und dort Zugang zu Playlisten finden, zu denen sie tanzen können. Von „Just Dance Kids“ zu „Just Get Fit“ und sogar einer „Katy Perry“-Playlist gibt es zahlreiche Lieder zum Mittanzen. Diese Playlisten werden für den nächsten Monat auf diesem Kanal frei zugänglich sein.

Just Dance 2020 ist erhältlich für Nintendo Switch, Wii, PlayStation 4 und Xbox One.