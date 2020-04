Genau vor sechs Jahren wurde Summoners War veröffentlicht. Mehr als 100 Millionen weltweite Downloads haben das Spiel zu einem der erfolgreichsten Mobile-RPGs aller Zeiten gemacht. Publisher Com2uS zählt alleine in Deutschland 150.000 aktive Spieler, die das Maximallevel erreicht haben, sowie 16.000 Gilden, die sich hierzulande inzwischen zusammengefunden haben. In den vergangenen 12 Monaten wurden von ihnen über 177 Millionen Arenakämpfe ausgetragen und mehr als 451 Millionen Monster beschworen.

Um das sechste Jubiläum von Summoners War entsprechend zu feiern, arbeitet Com2uS in den folgenden Wochen mit verschiedenen deutschen Influencern zusammen, um originelle und unterhaltsame Inhalte rund um Summoners War zu produzieren, darunter ClayClaim, der die Welt von Summoners War als Miniaturversion nachbauen und seine Fortschritte regelmäßig live auf seinem YouTube-Kanal präsentieren wird, sowie NinotakuTV, bei dem die Neuigkeiten aus der Welt der Animes ab sofort von Summoners War präsentiert werden.

Außerdem zelebriert Com2uS dieses Jubiläum mit einem der größten Ingame-Events in der Geschichte des Titels, bei dem alle Fans und Spieler bis zum 24. Mai 2020 gratis 100 Mystische Schriftrollen erhalten können. Passend zum Ingame-Event hat Com2uS einen Cinematic Trailer veröffentlicht, der 100 Monster zeigt, die nacheinander beschwört werden und in den Kampf gegen einen mächtigen Raid Boss ziehen.

Jede der Mystischen Schriftrollen, die Spieler im Rahmen des Ingame-Events erhalten, beschwört mindestens ein 3-Sterne-Monster. Diese Schriftrollen erlangen die Spieler von Summoners War im Tausch gegen Jubiläums-Münzen, die für regelmäßige Log-Ins, das Anschauen des Trailers oder für Kämpfe in Dungeons, Raids und im Dimensionsloch verteilt werden. Während des Events können Spieler außerdem 6-Sterne-Legendäre Runen craften und an seltene Ingame-Items gelangen, die in anderen Events bislang nicht erhältlich waren – darunter Devilmons, Formwandlungssteine und Erweckungskraft-Schriftrollen.