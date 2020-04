Developer Jollypunch Games hat mit einem Reveal Trailer das verrückte Anime Action Beat’em Up Fly Punch Boom! für PC und Switch angekündigt. Als Release Zeitraum wurde allerdings nur “bald” angegeben. Um die Wartezeit zum Release zu verkürzen, kann ab sofort eine kostenlose Testversion des Spiels, Fly Punch Boom: First Impact!, auf Steam heruntergeladen werden.

“FLY PUNCH BOOM! lässt dich die besten Anime Fights selbst erleben. Krache im Flug so hart in deine Gegenspieler, dass sich Planeten zerteilen. Ramme Hochhäuser, Asteroiden und Wale direkt ins Gesicht deiner Gegner, jage ihnen hinterher und lasse irrsinnige Spezialattacken auf sie los. Hier dreht sich alles um die Freude an Zerstörung!”

Features:

“Ich liebe völlig übertrieben Anime Fights aus Serien wie Dragon Ball Z oder One Punch Man, konnte aber kein Spiel finden, bei dem man genauso übers Ziel hinausschießen und einfach alles kaputtmachen kann. Also habe ich das Spiel das ich wollte einfach selber gemacht, und noch jede Menge Sachen hineingepackt, die sich jeder wünscht: Entführungen durch Aliens, die Möglichkeit, Gegner einen mit einem Wal zu schmieren, und zwar so, dass sie durch den Erdkern fliegen, und natürlich Elvis nachempfundene Vögel, die man schlägt, bis sie bis zum Hintern des Mondes fliegen. Was will man mehr?”

Gabriele Libera, a.k.a Jollypunch Games