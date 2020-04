MinskWorks und Yogscast Games haben den Start der Early Access Phase auf Steam für ihre First-Person-Bausimulation Landlord’s Super am 30. April bekannt gegeben. Wenn ihr also schon immer mal mit zwielichtigen Kredit finanzierte Bauruinen restaurieren wolltet, permanent genervt von Anwohnern und meistens betrunken, ist das genau euer Ding.

Landlord’s Super ist eine First-Person-Konstruktionssimulation, die in den polarisierenden Jahren der 1980er Jahre in Großbritanniens trüben Midlands spielt. Wenn die Minen geschlossen sind und die Arbeitslosigkeit steigt, müssen die Spieler mit Hammer und Schraubenschlüssel den Weg aus der Armut finden.

Die Entwickler beschreiben ihr Spiel folgendermaßen: Mischen Sie Zement, bauen Sie Gerüste zusammen, bestellen Sie Vorräte und bauen Sie die Hoffnung einer Gemeinde Stein für Stein wieder auf. Nehmen Sie Gelegenheitsjobs an und erkunden Sie verlassene Häuser oder verbringen Sie den Tag in der Kneipe mit einer Gruppe lokaler Persönlichkeiten und zwielichtiger Charaktere. Planen Sie Ihre Aktionen in einer lebendigen Welt rund um die Tageszeit, Großereignisse, saisonales Wetter und Ihr eigenes Wohlbefinden. An manchen Tagen ist es besser, den ganzen Tag zu trinken, als im Regen auf ein Gerüst zu klettern.