Ubisoft hat eine kostenlose Testversion von Tom Clancy’s The Division 2 für Xbox One, PlayStation 4 und PC veröffentlicht. Die Demo erlaubt Spielern maximal 8 Stunden lang The Division 2 bis Level 8 zu spielen. Spieler, die das Spiel nach Abschluss der Testversion erwerben möchten, können ihren Fortschritt natürlich übernehmen.

Zusätzlich dazu können Spieler von Tom Clancy‘s Rainbow Six Siege ab dem 22. April das Ela The Division 2 Set in Rainbow Six Siege erhalten, wenn sie die Demo oder die Vollversion von The Division 2 spielen. Das Set beinhaltet die The Division Agenten Uniform und Kopfbedeckung, den Division Uhr Anhänger für Ela und den Division Waffenskin für die Scorpion EVO 3 A. The Division 2-Spieler erhalten den Impromptu Waffenskin als Belohnung.

Die Testversion kann unter „Tom Clancy’s The Division 2 TRIAL“ über Uplay, PlayStation Store, Xbox Game Store und dem Epic Games Store heruntergeladen werden.