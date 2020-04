Team17 und Blacklight Interactive haben das Ende der Early Access Phase und damit die volle Veröffentlichung ihres Online-Multiplayer-Minigolfspiel angekündigt. Golf With Your Friends wird am 19. Mai auf PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wird. Vorbestellungen sind ab sofort auch für Besitzer von Nintendo Switch und Xbox One möglich. Diejenigen, die das Spiel vorbestellen, erhalten den DLC „The Caddy Pack“.

Die heutige Ankündigung folgt auf die Veröffentlichung eines neuen 18-Loch-Platzes in einer vulkanischen Welt durch Steam Early Access im letzten Monat. Der Kurs bietet neue Gefahren, die vom Abschlag aus zu überwinden sind, und ist ab dem Start für alle Konsolenversionen verfügbar.

Features: