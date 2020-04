Rare und Microsoft haben das neue kostenlose Update Ships of Fortune für Sea of Thieves auf Xbox One und PC veröffentlicht. Auf die Piraten warten damit neue Abenteuer als Botschafter für die Handelskompanien, die neue Fraktion der Schnitterknochen und vieles mehr.

Als Botschafter zu Ruhm und Ehre

Die Handelskompanien der Goldsammler, des Seelenordens, des Handelsbundes und Athenes Segen weiten ihre Präsenz aus. Für einen einmaligen Obolus steigst Du zum Botschafter der Kompanien auf und bereist die ungestümen Gewässer zukünftig in deren Namen. Als Botschafter erhältst Du bessere Bezahlung, steigerst Deinen Rang und erhältst spezielle Anpassungen für Deinen Charakter und Dein Schiff.

Die mysteriösen Schnitterknochen

Die neue Handelskompanie der Schnitterknochen hat sich im Schnitterversteck niedergelassen und wirbt mit dem Glauben an die „wahre“ Piraterie. Die maskierten Schurken vertreiben sich die Zeit mit dem furchtlosen Plündern und Brandschatzen anderer Piratenschiffe – bringst Du ihnen Diebesgut, erhältst Du wertvolle Belohnungen. Besonders beliebt sind die Flaggen von Botschaftern, die Du als Trophäe nach dem Versenken ihrer Schiffe erhältst.

Weitere Neuerungen in der Übersicht: