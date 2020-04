Nassim Boujellab von Schalke 04 hat das internationale #StayHomeWithPES-Turnier gewonnen, das am gestrigen Sonntag stattfand. Beim #StayHomeWithPES-Turnier von KONAMI traten einige der größten Namen im internationalen Fußball in eFootball PES 2020 gegeneinander an. Mit dabei waren unter anderem Antoine Griezmann vom FC Barcelona sowie Miralem Pjanić von Juventus Turin.

Mit herausragenden Fähigkeiten auf dem virtuellen Spielfeld überzeugte Bernd Leno, der nach beeindruckenden Leistungen sogar Turnier-Favorit Antoine Griezmann mit 5:1 im Halbfinale besiegen konnte und sich erst im Finale geschlagen geben musste.

Schwieriger war dagegen der Weg von Nassim Boujellab, der sich in knappen Partien den Platz im Finale sicherte. Dort war es vor allem die starke Defensivleistung des Spielers vom FC Schalke 04, die am Ende den Titel im #StayHomeWithPES-Turnier bedeutete.

Ergebnisse des #StayHomeWithPES-Turnier

Nach dem Sieg kommentierte Nassim Boujellab: “Der Wettkampf in eFootball PES 2020 war eine ganz andere Erfahrung als das, was ich an einem Wochenendnachmittag gewohnt bin. Aber ich habe das Turnier wirklich genossen und freue mich, dass es einen Hauch von europäischem Fußball vermitteln konnte. Ich bin sehr froh, gewonnen zu haben”.