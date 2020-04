SMG Studio und DevM Games haben ihr hektisches Couch-Koop-Spiel Moving Out für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Bei Moving Out übernehmen bis zu vier Spieler die Rolle der Umzugsfirma Smooth Moves und nehmen an chaotischen Umzügen von Häusern, Büros und Fabriken in 50 Levels teil, die alle in der Stadt Packmore angesiedelt sind.

„Moving Out war für die Teams von SMG Studio und DevM Games ein sehr unterhaltsamer Titel. Wir haben bereits die enorme Aufregung und den Spaß gesehen, den die Leute auf Shows und durch die Demo gehabt haben. Es ist also fantastisch, heute das komplette Spiel liefern zu können. Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute die Stadt Packmore erleben, während sie ihre Karriere beginnen und F.A.R.T. Experten werden.” Ashley Ringrose, Chief Executive Officer, SMG studio

Features: