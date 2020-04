Nach dem Erfolg der ersten virtuellen Rennen des MotoGP hat Dorna Sports eine Weltpremiere angekündigt: den Red Bull Virtual Grand Prix von Spanien. Die Veranstaltung findet nächsten Sonntag, den 3. Mai statt. Alle Grand Prix Klassen werden das erste Mal nacheinander digital gegeneinander antreten. Fans können ab 16:00 Uhr auf motogp.com sowie ausgewählten TV-Sendern (z.B. ServusTV) und auf YouTube auf dem offiziellen MotoGP Kanal live dabei sein.

Zusammen mit Dorna Sports hat Two Wheels for Life eine neue Kampagne zur Unterstützung der wichtigen Mithilfe auf zwei Rädern in der Corona-Pandemie gestartet: Die Absicherung der Lieferung von Testergebnissen, Lehrmaterial und Equipment an schwer zu erreichende Gebiete im Afrika südlich der Sahara.

Das Line-Up für die drei Rennen lautet wie folgt:

Das MotoGP Line-Up:

Repsol Honda Team: Marc Marquez, Alex Marquez

Ducati Team: Danilo Petrucci

Monster Energy Yamaha MotoGP: Maverick Viñales

Team Suzuki Ecstar: Alex Rins

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

Red Bull KTM Tech 3: Miguel Oliveira, Iker Lecuona

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

Das Moto2 Line-Up:

Red Bull KTM Ajo: Jorge Martin

Flexbox HP 40: Lorenzo Baldassarri

Italtrans Racing Team: Enea Bastianini

American Racing: Marcos Ramirez

Beta Tools Speed Up: Jorge Navarro

Liqui Moly Intact GP: Marcel Schrötter

Aspar Team: Aron Canet

Petronas Sprinta Racing: Jake Dixon

NTS RW Racing GP: Bo Bendsneyder

Sky Racing Team VR46: Luca Marini

Das Moto3 Line-Up:

Aspar Team Gaviota: Albert Arenas

Leopard Racing: Dennis Foggia

SIC58 Squadra Corse: Niccolo Antonelli

Kömmerling Gresini Moto3: Gabriel Rodrigo

Rivacold Snipers Team: Tony Arbolino

Red Bull KTM Ajo: Raul Fernandez

Estrella Galicia 0,0: Sergio Garcia

Red Bull KTM Tech 3: Deniz Öncü

Sterilgarda Max Racing Team: Alonso Lopez

BOE Skull Rider Facile Energy: Ricardo Rossi

Highlights aus dem Qualifying und die Sessions, die über die Startreihenfolge entscheiden, werden vor dem Event gezeigt. Nach dem Red Bull Virtual Grand Prix von Spanien wird es eine Pressekonferenz für jede Klasse auf dem Instagram-Kanal von MotoGP geben. Diese finden nach dem Event jeweils für LIVE: MotoGP um 17:00 Uhr, Moto2 um 17:30 Uhr und Moto3 um 18:00 Uhr statt.