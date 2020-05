Konami hat die Rückkehr von eFootball.Pro angekündigt. Am Samstag, den 9. Mai ab 13:00 Uhr wird die Friendly Series übertragen. Die eFootball.Pro Friendly Series ist ein Online-Turnier im Modus 1-gegen-1. Jeder Verein der Liga schickt einen Vertreter des Klubs in das Turnier, das in einer reinen KO-Phase ausgespielt wird.

Zusammen mit Kommentator Harry Channon können sich Fans von eFootball PES 2020 auf das Gefühl der eFootball.Pro-Liga freuen. Die eFootball.Pro Friendly Series wird über den offiziellen YouTube-Kanal von PES übertragen sowie via Social Media auf Instagram, Twitter und Facebook begleitet.

Da die reguläre Saison von eFootball.Pro aktuell unterbrochen ist, können sich Fans nun selbst ein Bild davon machen, wie gut die Vereine und Spieler in der Zwischenzeit trainiert haben. Je nach Platzierung des Vereins werden die teilnehmenden Spieler entweder im Achtelfinale oder erst im Viertelfinale des Turniers starten.

Teilnehmer:

FC Barcelona – HenrykinhO

Juventus – Ildistruttore

Manchester United – KAMS

Arsenal FC – Christopher

FC Bayern – JOSE

FC Schalke 04 – GOOOL

Celtic FC – INDOMINATOR

AS Monaco – ASM Kilzyou

Boavista FC – Barboza

FC Nantes – Roksa

eFootball PES 2020 ist für PlayStation 4, Xbox One, PC via STEAM sowie mobil erhältlich.