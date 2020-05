MAG Interactive hat Neues Quizduell, den Nachfolger des klassischen Quizduell, für mobile Geräte veröffentlicht. Das neue Spiel ist ab sofort im Google Play Store und im Apple App Store kostenlos verfügbar.

Neues Quizduell behält klassische Quizduell-Komponenten bei und erweitert sie durch den neuen Arena-Modus. Im Arena-Modus wird das Wissen der Spieler in den bekannten zwanzig Quizkategorien über sechs Runden selektiv auf die Probe gestellt. Die Punkte aus den einzelnen Arena-Spielen werden addiert und lassen die Spieler in der jeweiligen Arena-Rangliste live zur Spitze klettern. Nur die drei bestplatzierten Spieler werden belohnt.

Die Entwickler des Nachfolgers legen viel Wert darauf, auch das altbekannte Spielerlebnis zu erhalten. In „1 gegen 1“-Matches lassen sich weiterhin Freunde, Familie oder beliebige Spieler in den zwanzig Quizkategorien herausfordern. In unterschiedlichen Spezial-Quizzes kann das eigene Wissen deutschlandweit getestet werden. Zudem können Spielerprofile App-übergreifend weitergenutzt werden, somit gehen die Statistiken der klassischen App nicht verloren. Spieler können sich auch spielübergreifend, zwischen Quizduell und Neues Quizduell, zu Matches herausfordern.

“Wir sind stolz darauf, die neue Generation von Quizduell einem globalen Markt präsentieren zu können. Das Team hat hart gearbeitet, um ein Spielerlebnis von Weltklasse zu bieten. Wir sind unserem Ziel, Neues Quizduell zum weltweit größten Handyspiel in der Kategorie Trivia zu machen, einen Schritt nähergekommen.” Daniel Hasselberg, CEO von MAG Interactive

Features: