Die Audio-Pioniere von Creative haben kürzlich den Sound Blaster G3 DAC herausgebracht, einen portablen Plug-and-Play DAC-Verstärker, der das Audioerlebnis für PC- und Konsolenspieler verbessern soll und besonders auf den Einsatz für Playstation 4 und Nintendo Switch zugeschnitten ist. Wir haben uns das gute Stück einmal näher angeschaut.

Betrachtet man sich die Spezifikationen, fällt zuerst der vielleicht wichtigste Punkt ins Auge: Die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Konsolen. Der G3 kann an eine PS4 oder einen Nintendo Switch sowie an einen PC angeschlossen werden und funktioniert sofort als Plug-and-Play-Lösung. Alleine das macht den Sound Blaster G3 zu einer vielseitigen Hardware, die das gesamte Spektrum der heutigen Konsolen abdeckt und ihn von fast allen Konkurrenzprodukten unterscheidet.

Erster Blick

Die Verarbeitungsqualität des handlichen und nur 32 Gramm leichten Sound Blaster G3 ist trotz einer Kunststoffaußenseite ausgezeichnet. Sowohl die Tasten als auch das Gehäuse fühlen sich solide und wertig an. Die Standardverbindungsoption ist ein USB-C-Kabel. Das G3 wird außerdem mit einem optischen Audiokabel geliefert, mit dem das G3 mit dem optischen Audioanschluss einer PS4 verbunden werden kann.

Das Gerät unterstützt sowohl Single-Jack-Headsets als auch Dual-Headsets, die die Mikrofon- und Audiokanäle aufteilen, sodass kein zusätzlicher Konverter erforderlich ist. Schließlich bietet die Sound Blaster Command-App via Bluetooth zusätzliche Kontrolle über das G3.

Leistung des Creative Sound Blaster G3

Der Sound Blaster G3 bezieht seinen Strom aus dem USB-Steckplatz und verfügt über einen Verstärkungsbereich von 16 bis 300 Ohm für Kopfhörer, der ausreicht, um sogar Kopfhörer in Studioqualität mit Strom zu versorgen. Darüber hinaus unterstützt es PCM 16- und 24-Bit-Ausgangsauflösungen und einen Dynamikbereich von 100 dB. Klingt nicht besonders eindrucksvoll, aber der Anschein täuscht.

Insbesondere der Dynamikbereich von 100 dB verbessert die Fähigkeit, tiefbasslastige Klänge von Samples mit höheren Tonhöhen wie Schritten zu unterscheiden. Dieser Effekt wird durch den G3 wesentlich verstärkt, was zu einer deutlichen Steigerung der Audio-Klarheit führt. Natürlich geht es noch besser, aber dafür muss man schon sehr tief in die Tasche greifen. Der geringe Preis des G3 und die Multisystem-Kompatibilität sorgen für ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis, das man so nirgendwo sonst findet.

Nutzt man zusätzlich noch die optionale Command-App, fühlt sich der G3 schon fast wie eine vollwertige Soundkarte an. Auf dem PC funktioniert funktioniert er tatsächlich als eine solche. Zu den handlichsten Funktionen gehören das Umschalten von Headset-Audio auf TV- / Lautsprecher-Audio, ohne dass der Netzstecker gezogen werden muss, sowie Voreinstellungen für Musik und Filme.

Der Sound Blaster G3 DAC bietet zwar nicht die gleiche Leistung wie einige der dedizierten Soundkarten von Creative, ist aber vor allem im Konsolenbereich unschlagbar. Neben der soliden Leistung in Bezug auf Verstärkung und Dynamikbereich erhält man mit dem Gerät auch eine nahezu konkurrenzlose Konnektivität zwischen PCs und Konsolen. Es gibt auch viele Usability-Funktionen, von denen die meisten speziell auf Gamer ausgerichtet sind.

Fazit Der Sound Blaster G3 von Creative bietet eine deutliche Verbesserung des gesamten Audioerlebnisses bei einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Er ist ein solider Ersatz für Onboard-Audio auf einem PC, glänzt aber tatsächlich beim Einsatz für Konsolen oder mobile Geräte. Gerade hier können wir den G3 uneingeschränkt empfehlen.

