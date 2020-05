Perfect World und Cryptic Studios haben in Neverwinter und Star Trek Online gemeinsam mit Wizards of the Coast und CBS ein neues Wohltätigkeitsprogramm gestartet. Ab heute können Spieler die Webseite Groupees.com/PlayForACause besuchen, um dort Gegenstände für die Spiele zu kaufen und gleichzeitig Menschen zu unterstützen, die in diesen unsicheren Zeiten in Not geraten sind.

Sämtliche Einnahmen von Perfect World und Cryptic Studios aus dieser Aktion werden auf zwei gemeinnützige Organisationen verteilt, die Millionen Menschen weltweit im Bereich Gesundheit und Bildung unterstützen. Zum einen die Pop Culture Hero Coalition, eine Anti-Mobbing-Organisation, die von Chase Masterson, bekannt aus Deep Space Nine und natürlich auch Star Trek Online, geleitet wird. Zum anderen United Way, eine global tätige gemeinnützige Organisation, die das Ziel hat, allen Menschen in der Welt Bildung, Gesundheit und finanzielle Stabilität zu ermöglichen.

Die 2013 gegründete Pop Culture Hero Coalition ist die erste gemeinnützige Organisation, die Geschichten aus TV, Comics und Film verwendet, um die mentale Gesundheit zu verbessern, unter anderem in den Bereichen Resilienz, Empathie, Aggressionsbewältigung, Gewaltprävention, Abhängigkeit und Beziehungsprobleme. Die Programme der Organisation wenden sich außerdem gegen Mobbing in all seinen Formen, inklusive Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Diskriminierung aufgrund sexueller Präferenzen, Cyber-Mobbing und andere Formen der Ungerechtigkeit. Das Programm „Superhero im richtigen Leben“ ist in vier Sprachen für Kinder, Jugendliche und Eltern verfügbar, die mit den emotionalen und psychologischen Auswirkungen der Isolation während der Corona-Krise zu kämpfen haben.



United Way Bay Area (UWBA) setzt sich für finanzielle Stabilität und Chancengleichheit in der San Francisco Bay Area ein. UWBA arbeitet mit einem innovativen und ganzheitlichen Ansatz, um den Kreislauf der Armut zu durchbrechen: Durch Interessenvertretung und Programme, die Menschen aller Altersklassen dabei unterstützen, kostenlosen Zugang zu Unterstützung für Familien zu erhalten, Beratung zu Finanzen und Karriere, Arbeitsmöglichkeiten und Grundversorgung. UWBA arbeitet zusammen mit United Way Worldwide, der weltweit größten privat finanzierten gemeinnützigen Organisation. Sie engagieren sich in fast 1.800 Gemeinschaften in mehr als 40 Ländern und Territorien, um nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen zu finden, mit denen diese Gemeinschaften konfrontiert sind. United Way hat Partner auf globaler, nationaler und lokaler Ebene, mit gemeinnützigen Organisationen, Regierungen, zivilen und religiösen Organisationen, Arbeiterführern, Gesundheitsdienstleistern, Rentnern, Studenten und mehr.