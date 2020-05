Blood Count, das zweite Kapitel der „Hell Cult“-Kampagne von Zombie Army 4 ist ab sofort auf PlayStation 4, Xbox One, PC und auf Stadia verfügbar. In Blood Count geht es gegen Transsylvanische Untote und SS-Kultisten, bei dem Versuch, in eine verlassene Burg einzubrechen und die dunklen Geheimnisse tief in der Krypta aufzudecken.

Neben der neuen Kampagnenmission gibt es auch eine Menge neuer Inhalte für Rebellions Koop-Shooter. Der Zombie Army 4 Season 1 Pass bietet Zugriff auf alle Inhalte der 1. Staffel, einschließlich Bloodcount. Neben der Mission der Kampagne gehören zu den veröffentlichten neuen Inhalten:

Renegade Officer Charakter

Blutgetränkte Waffenskins

Gasmaske Kopfbedeckung Bundle

Mörser-Schrotflinten-Bundle

