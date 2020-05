Respawn feiert im Mai 2020 das zehnjährige Bestehen des Studios. Um die Erfolge gebührend zu feiern, hat das Team ein Video sowie einen Blogbeitrag von Studiogründer Vince Zampella veröffentlicht. Darin dankt er allen Titanen, Piloten, Jedi, Soldaten und Legenden dafür, dass sie die letzten zehn Jahre erst möglich gemacht haben.

Das Video führt den Betrachter durch die erfolgreiche Reise des Entwicklerstudios – von seinem ersten Titel Titanfall aus dem Jahr 2014, über die Veröffentlichung von Star Wars Jedi: Fallen Order im Jahr 2019, bis in die Arena von Apex Legends mit seinen stetig wachsenden Inhalten. Außerdem gibt es einen kleinen Einblick in die Zukunft des Unternehmens mit Medal of Honor: Above and Beyond, das später in diesem Jahr erscheinen wird.